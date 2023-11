A casa de praia que renasceu: um projecto de arquitectura e de interiores de sonho!

Acima de tudo, neste projecto, a equipa do ShiStudio procurou interpretar os donos da casa cujas personalidades permearam todo o projecto, todas as escolhas e todos os objectos que foram desenhados à medida . Entre ambos, havia um conjunto de características e gostos interessantes: tecnologia, sofisticação, diferenciação e algum minimalismo , mas, por outro lado, a busca do conforto, do campestre, da empatia e da segurança.

A sala do primeiro piso surge como uma simbiose perfeita entre esses dois mundos. As peças modernas e minimalistas encontram-se com peças de decoração em fibras naturais, como o candeeiro que coroa a mesa oval de madeira ou os cestos que decoram a parede por cima do aparador, e outras mais rústicas como a taça que decora a mesa e até os tapetes com um ar propositadamente desgastado. Este equilíbrio, para além de ir ao encontro dos gostos manifestados pelo cliente, preveniu que a presença do mar se exprimisse de forma demasiado literal e banal na decoração. Percebe-se que é uma casa de praia, mas há sofisticação na abordagem decorativa.