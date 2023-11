Porta Pivotante: Saiba o Que É e Conheça as Vantagens

Neste sistema, a folha da porta gira em torno de um eixo vertical – o pivô – ao invés de utilizar as dobradiças tradicionais. Os pinos de fixação são colocados em cima e em baixo no portal, garantindo maior leveza e flexibilidade à porta.

A abertura da porta pivotante deve ser vertical, e apoiar-se sobre uma dobradiça esquerda, direita ou mesmo central. Deve existir o mesmo espaço livre na porta. Se optar por uma dobradiça central, o espaço ao redor deve ser grande o suficiente. Além disso, a abertura pode atingir até 360 graus, com duas dobradiças que devem ser fixas no teto e no chão. Esta possibilidade de abertura oferece uma maior margem de manobra.