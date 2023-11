Sala de jantar e de estar de estilo contemporâneo decoradas com materiais nobres

Reunir a família e os amigos em torno de uma deliciosa refeição é, sem dúvida, um dos prazeres da vida. Os portugueses, que adoram boa comida e ainda melhor convívio, percebem-no melhor do que ninguém. Esta sala de jantar é perfeita para tal. O espaço sobressai pelo equilíbrio entre materiais nobres e intemporais, como a nogueira e o mármore, e pelas cores, como o azul e o cinza, que interagem de forma equilibrada e única, criando um ambiente sofisticado e contemporâneo. Um dos aspectos mais originais do projecto, para além do arrojo em termos da escolha de cores e materiais, diz respeito ao facto de se ter colocado um sofá de um dos lados da mesa e cadeiras do outro. Para além de contrariar aquele arranjo mais tradicional de uma zona de refeições, o sofá é muito prático por ser aquele móvel onde cabe sempre mais um.

O azul petróleo dos estofos ganha ainda mais beleza pelos reflexos criados pelo tecido em veludo. A cor, por si só, tem uma presença impactante e vem trazer um rasgo de energia ao ambiente.

A parede por detrás do sofá foi revestida com um papel de parede de matizes douradas – cor que aparece na base da mesa – e decorada com quadros modernos, dispostos de forma simétrica, e devidamente iluminados por candeeiros próprios para o efeito.

Ao fundo, vemos uma superfície branca que mais não é do que uma porta de correr que separa a sala de jantar da cozinha. Assim, as áreas podem estar totalmente integradas ou, se os utilizadores preferirem, a porta pode ficar fechada para que não se veja a eventual desarrumação na cozinha!