Sculptural Fragment: Moradia Moderna de Dois Pisos

A moradia forma-se em dois pisos onde o programa habitacional das zonas sociais se encontra no piso térreo e o programa habitacional das zonas privadas no primeiro piso.

O piso da área social é composto por um hall de entrada, sala de jantar, sala de estar, cozinha, lavandaria, casa de banho de serviço e um escritório. Por outro lado, o primeiro piso é composto por uma suite com closet, dois quartos e uma casa de banho. Encontramos também uma boa área de varanda. No piso térreo encontram-se zonas verdes exteriores ajardinadas, comungando com as áreas das salas no piso térreo ampliando a noção de espaço/amplitude.