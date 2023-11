Ar Condicionado: O que Deve Saber Antes de Instalar?

As questões de preços é sempre relativa à marca, ao modelo escolhido, ao desempenho do ar condicionado, entre outras questões. Contudo, para que tenha uma ideia um ar condicionado split moderno tem um custo médio de 900 €. Pode tornar-se mais dispendioso, porque é necessário uma pré-instalação na estrutura da habitação. No caso de não estar já efetuada, para a instalação do aparelho é necessário fazer obras. Por isso, a instalação de ar condicionado tem também os custos de mão de obra.

O ar condicionado portátil é o mais fácil de instalar, apesar de ter menos capacidade de refrigeração custa, em média, 250 €. Vale mais dar um pouco mais e ter um ar condicionado portátil silencioso. Vai ver que lhe vai poupar muitas dores de cabeça! Para descobrir o melhor ar condicionado portátil em Portugal deve fazer uma pesquisa num motor de pesquisa ou solicitar a ajuda de um colaborador de loja.

Por isso, se quiser poupar, pode optar por um ar condicionado portátil, embora é menos potente em relação aos outros modelos, é o mais prático para instalar. A única condicionante é que deve ser colocado perto de uma janela ou porta para que haja ventilação entre o ambiente interno e externo.