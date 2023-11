Alvenaria: O Que É, Que Tipos Há, os Materiais e os Preços | 15 imagens

Quando falamos em alvenaria, convém percebermos que existem dois tipos de alvenaria, cada um deles com a sua função e relevância, que implicam o uso de diferentes técnicas e materiais e que importa distinguir: a alvenaria estrutural e a alvenaria de vedação. Com qualquer um deles, é possível levar a cabo projectos de grande qualidade e que respeitem a exigência e o custo/benefício de cada cliente. Antes de escolher como avançar, é importante fazer uma avaliação exacta das necessidades, dos recursos, da região, do tamanho da obra e do tempo de execução da mesma.

Alvenaria estrutural: como o nome sugere, a alvenaria estrutural diz respeito ao processo que dá estrutura à casa. Estas estruturas são fundamentais para a qualidade e segurança das casas, uma vez que são elas que aguentam com todo o peso da construção, dividem a casa em diferentes espaços, proporcionam o isolamento (térmico e acústico) e protegem o espaço interior. Esta estrutura é o elemento mais importante da casa no que toca à funcionalidade e segurança, não podendo, por isso, ser descurada e devendo ser deixada à responsabilidade de profissionais qualificados. Neste tipo de estrutura, são, normalmente, utilizados blocos cerâmicos (vulgo tijolo) ou de betão que devem ser escolhidos de acordo com o projecto em causa e as necessidades do mesmo. Deve ter ainda em conta que a alvenaria estrutural, num possível futuro projecto de renovação, não pode ser derrubada sem avaliação da sua importância para o edifício num todo.

