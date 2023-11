Como Aplicar Cores Claras na Decoração e Quais são as Vantagens?

Um teto muito baixo, um espaço restrito ou uma sala de estar mal definida… podem prejudicar a beleza estética de uma divisão.

Sem proceder a obras muito pesadas , pode, no entanto, corrigir os defeitos estéticos desses espaços, modificando a sua percepção. A ideia é simples: temos que criar uma ilusão de ótica! Como? Brincando com as cores. Para ampliar o espaço, mas também para destacar nichos, criar perspetivas, ganhar volume: a pintura é a sua nova aliada!

Não tenha dúvidas que, as cores claras têm um grande poder na decoração. Por exemplo, numa divisão pequena, as cores claras ajudam a valorizar a iluminação do espaço, a ampliar visualmente e também a proporcionar uma sensação de leveza e suavidade ao ambiente.

Neste sentido, se quiser saber mais sobre como usar cores claras na decoração e garantir um ambiente bonito e cheio personalidade mantenha-se connosco e descubra todas as nossas dicas neste artigo.