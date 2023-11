Elegância, conforto e tons serenos em apartamento no Porto (imagens do antes e depois!)

É pela sala de estar que começamos. A sala de estar é o coração da maior parte das casas. É lá que as famílias se reúnem, ao fim do dia, para descansar, conversar, ver televisão e é também lá que, não raras as vezes, passamos tempo de qualidade com os nossos convidados. A utilização que lhe é dada exige uma decoração que concilie a comodidade, a funcionalidade e a estética. E assim é na sala de estar deste apartamento.

Olhando para o espaço, a primeira informação que detemos diz respeito ao uso minucioso que se faz de diferentes tonalidades de azul, uma cor elegante, versátil e que transmite serenidade. A designer mostra-nos como é possível trabalhar a cor por camadas, com as tonalidades mais claras a aparecer nas peças de mobiliário maiores e com as mais escuras a colorir as peças de mobiliário e de decoração mais pequenas. Esta combinação cheia de nuances empresta extremo conforto à sala e harmoniza-se na perfeição com a madeira cor de mel do chão e do módulo de televisão.

Esta sala tem todas as peças que uma sala deve ter, mas nenhuma delas é banal. O sofá tem chaise-longue e surge complementado por uma poltrona, o móvel de televisão é, na verdade, um módulo desenhado à medida e com um friso LED embutido que difunde uma agradável luz difusa e a mesa de centro é um conjunto com uma mesa mais alta e outra mais baixa que, por ser em tecido, também pode funcionar como repousa-pés. O conjunto é fechado por uma carpete fina, com padrão geométrico, que vai buscar todos os azuis usados na sala.