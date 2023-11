Procura quem lhe faça uma casa modular? A BLOC faz! Veja estes 6 projectos!

Ter casa própria é o sonho de muitas pessoas e as casas modulares ou pré-fabricadas vieram democratizar o acesso a esse sonho. O conceito tem vindo a ganhar cada vez mais expressão e diz respeito a casas compostas por módulos que são construídos em fábrica e montados no local. A este tipo de construção estão associadas várias vantagens: o preço, a rapidez de execução do projecto e a vertente sustentável. Os módulos são criados respeitando padrões de segurança e de qualidade rigorosos, estando sujeitos a minuciosas inspecções. Não é, por isso, verdade que estas casas sejam mais frágeis do que as casas comuns. Pelo contrário, têm igual ou superior qualidade e há soluções cada vez mais variadas e bonitas. Além do mais, e ao contrário do que acontecia há alguns anos, os bancos já têm linhas de crédito para o financiamento da compra, obra ou construção de uma casa pré-fabricada.

A BLOC foi uma das primeiras empresas portuguesas a aperceber-se desta tendência de mercado – já muito normalizada noutros países europeus, nomeadamente nos nórdicos – e procura criar projectos que aliem a forma à função, considerando sempre o conforto e a felicidade do cliente. As casas modulares da BLOC integram as últimas tecnologias de isolamento de calor, ruído e segurança e fazem uso dos melhores materiais, componentes e técnicas de projecto e fabrico. O resultado são habitações sóbrias, funcionais e duradouras. Ao processo estão associados os mais avançados softwares de projecto e cálculo estrutural que lhes proporcionam um alto rigor de construção e acabamentos.

Venha conhecer alguns projectos da BLOC.