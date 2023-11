Espectacular projecto de reabilitação de edifício em Lisboa | 12 imagens

À semelhança do núcleo social do apartamento, também os quartos são bastante amplos. No andar modelo, procurou-se criar ambientes variados nos quais os futuros potenciais compradores se pudessem rever. Por um lado, temos um quarto com uma decoração mais exuberante, muito por via do papel de parede com um estampado tropical que serve como pano de fundo à cama. Por outro lado, temos um quarto com um ambiente mais discreto e sereno em que o azul celeste se destaca. Os quartos abrem-se sobre a lateral do edifício, com varandas em alguns dos pisos.