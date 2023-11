Soberba Moradia de Dois Pisos com Piscina e Jardim

Existem muitas vantagens em contratar um arquiteto para projetar a sua casa. Todo este acompanhamento permite realizar o trabalho com segurança.

Depois de ter partilhado com o profissional sobre o seu estilo de vida e os seus gostos, o arquiteto do projeto sugere e discute consigo as plantas da casa, respeitando o seu orçamento e os seus desejos, por exemplo uma moradia térrea ou de dois pisos; moderna ou tradicional; branca ou colorida… Enfim, as possibilidades são imensas e os projetos únicos.

Quando falamos em projetos de arquitetura moderna, lembramo-nos inevitavelmente do conceituado Arquiteto Miguel Zarcos Palma, que empresta o seu nome ao Atelier de Arquitetura.

O atelier apresenta um portefólio vasto e diversificado, tanto em projetos particulares, como comerciais. Não há dúvida que a mestria, a criatividade e a qualidade são particularidades fundamentais e que marcam o trabalho ímpar do Atelier Miguel Zarcos Palma.

Por isso, se procura uma equipa de excelência para construir a sua casa de sonho, saiba que o seu projeto ficará bem entregue com o Arquiteto Miguel Zarcos Palma. A prova está neste soberbo projeto de uma moradia de dois pisos, com piscina e jardim. Uma casa de sonho, que se encontra em Loures… Quem sabe se a próxima não será na sua localidade?

Descubra estas imagens e inspire-se?!