Como Decorar com Tapetes Redondos – 10 ideias bem bonitas

Começamos com uma proposta incrível da nossa PROPRIÉTÉ GÉNÉRALE INTERNATIONAL REAL ESTATE. O ambiente é luminoso e acolhedor, mas também subtilmente colorido e dinâmico, transmitindo uma sensação de relaxamento e descontracção que nós apreciamos imenso!

O cenário da sala de estar desenvolve-se à volta de um tapete redondo, simples e neutro, mas que representa o ponto central à volta do qual se colocam outros elementos. As formas variam entre as lineares redondas, como as do pufe e as do extraordinário sofá, ou absolutamente rectas em linhas que se cruzam, no móvel de televisão.

O discreto tapete redondo é também o solo onde brota uma mesa de centro única, feita de uma peça de madeira rústica, com uma estética que só a natureza consegue conceber com tanta perfeição.

No seu todo, a sala faz lembrar uma obra de Kandinsky tornada em tridimensional e funcional!