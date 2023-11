Produtos Padimat: acessórios e revestimentos de topo em novo hotel no Porto

Dos espaços comuns, prosseguimos para as casas de banho.

Estamos habituados a casas de banho brancas e algo frias, mas a verdade é que as casas de banho revestidas a madeira têm uma envolvência e aconchego que as outras não têm. A madeira é um material cálido, intemporal, versátil e bonito. As casas de banho onde o material é usado expressivamente não deixam de nos transportar para o relaxante ambiente de um spa e de nos transmitir uma ideia de escapismo. Mas, então, porque é que a madeira não é usada com mais frequência em casas de banho? A resposta é simples: porque não é o material ideal para espaços húmidos. Mas há uma boa alternativa! Actualmente, há peças em cerâmica a imitar madeira. Foi essa a solução encontrada para as casas de banho deste hotel. Os pavimentos Living Ceramics incluem peças em cerâmica desenhadas para um público exigente e exibem um design que enfatiza a natureza exuberante das madeiras de carvalho. A colecção Lightwood vai ao encontro do estilo escandinavo – que ocupa as tendências há já alguns anos – e apresenta uma superfície cuidadosamente escovada. Como se percebe pela imagem, nestas peças, conseguiu-se interpretar com subtileza os nós na madeira, com um acabamento mate e sedoso, e criar, nas casas de banho do hotel, um ambiente harmonioso e elegante sem que se comprometesse a resistência e funcionalidade.