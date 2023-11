A Casa Perfeita para os Amantes da Arquitectura Moderna em 10 Imagens de Projecto

Este é um projecto de arquitectura de uma Habitação Unifamiliar com tipologia T3. O terreno de implementação é estreito e longo, o que ditou a forma da casa e a sua relação com a envolvente e com o próprio arruamento.

Neste trabalho os arquitectos fizeram o projecto de arquitectura, o que é apanágio deste gabinete da Maia, que não possui vertente de construção. Isto representa uma vantagem efectiva para si, ao contrário do que possa parecer: – o arquitecto vai focar-se em si, nas suas necessidades e desejos, e contornar as adversidades, de terreno ou outras, para desenhar o melhor projecto, seja em estética, funcionalidade ou arquitectura. E depois pode negociar a construção com outras empresas, solicitando vários orçamentos e optando pela melhor proposta! A separação de incumbências dá-lhe maior grau de liberdade e a certeza de que o foco da elaboração do projecto está nas suas especificações.