Marmorite – Tudo sobre este Material de Revestimento + 26 Imagens Inspiradoras

Pode ganhar fissuras com o tempo e a dilatação do material. Esta desvantagem pode ser evitada se o revestimento for aplicado por mão-de-obra especializada, que consiga fazer uma base bem nivelada para a aplicação do acabamento.

Não é uniforme no aspecto. Isto tanto pode ser uma vantagem ou uma desvantagem, dependendo do seu gosto. Como a mistura dos minerais é feita na obra com uma mistura de elementos, pode haver variação no tom e na distribuição das pedras, mas isso só será um problema se procurar um aspecto uniforme, e para esse efeito há outro tipo de materiais, como o microcimento, por exemplo.

Custo relativamente elevado, sobretudo nos projectos personalizados. Apesar de parecer (e ser) um aproveitamento de resíduos de materiais e de representar uma opção mais barata do que outros acabamentos, o custo da marmorite pode ficar elevado por causa da especialização da mão-de-obra que requer.