Como Remodelar a sua Casa para Investimento Imobiliário?

Tenha cuidado com os materiais que escolhe, por exemplo, se usar gesso cartonado nas cozinhas, deve aplicar o anti-fogo; se aplicar pladur, use o hidrófugo/hidrofugado caso as divisões lidem com água ou a casa seja húmida; se optar por OSB numa obra, deve optar sempre por um mínimo de 22 milímetros e se escolher revestir com madeiras informe-se junto de um profissional, porque algumas são mais adequadas em certos espaços do que outras.

Leia ainda : 6 segredos sobre home staging.