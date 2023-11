10 Ideias Para Decorar a sua Casa ao Estilo Boho Chic

Como acima lhe dizíamos, o estilo boho chic é mais refinado do que o estilo boho, pelo que uma boa forma de o incluir em sua casa, para conseguir esse equilíbrio, é através da mistura de peças modernas com peças de estilo boho ou rústico. Esta sala é disso bom exemplo. Por um lado, temos um espaço com uma arquitectura moderna e um sofá de linhas clean sem almofadas coloridas a decorá-lo. Por outro lado, temos as madeiras e os detalhes de inspiração boho como os cestos na parede, a mesa de apoio ao sofá, a lembrar um tronco, o tapete com um tom vibrante e um aspecto propositadamente desgastado – com um efeito vintage – e a planta com folhas frondosas a dar cor e descontracção à sala.