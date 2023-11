Hall de Entrada: + de 37 Inspirações para Decorar o Seu!

Não temos hipótese de criar uma primeira impressão duas vezes!

Daí a importância de cuidar do espaço que receberá as suas visitas e convidados.

Independentemente das dimensões, o hall de entrada de uma casa, tal como a entrada de um negócio, restaurante ou hotel, é uma área muito importante de um edifício.

São estes poucos metros quadrados que vão “anunciar a cor”, dar uma primeira impressão e despertar as primeiras emoções no anfitrião ou no visitante dos lugares.

Se é importante cuidar do seu hall de entrada para transmitir a imagem que deseja dar, é também essencial fazê-lo para si mesmo, de modo a criar sentimentos positivos sempre que entra em casa, com aquela sensação de é bom estar em casa .

Por isso, se procura inspiração para criar ou renovar o seu hall de entrada, encontrou a página certa, pois reunimos num só artigo mais de 37 fotografias de hall de entrada. Todos estes projetos são fruto do trabalho dos profissionais registados na homify, por isso, se pretende a ajuda de um profissional, não hesite em clicar em cima de cada imagem para aceder aos respetivos contactos.