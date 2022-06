Uma casa colonial sensacional

Construída nos anos 80, no Jardim Europa, na cidade de São Paulo, no Brasil, esta habitação requeria com a sua reconstrução, um toque único que lhe daria nova vida e que obviamente facilitaria a vida quotidiana dos seus proprietários.

Assim, a equipa de arquitectos Prado Zogbi Tobar tiveram a tarefa de remodelar e renovar esta charmosa casa de estilo colonial.Os proprietários solicitaram aos profissionais a criação de uma pequena casa em anexo à principal, a qual seria composta por espaços de descanso e lazer, como uma cozinha gourmet e um ginásio. Com uma superfície de construção de 755 m² esta habitação é um autentica jóia. O encanto da sua arquitectura clássica combina perfeitamente com a decoração proposta pelos designers. Esta encantadora casa teve como ponto de partida um espaço em adição que se encontra no jardim.

Este projecto é sem duvida digno de o descobrir! Acompanhe-nos!