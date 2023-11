Mármore: O que É, Prós e Contras, Tipos e Acabamentos | 15 imagens

A pedra mármore é uma pedra metamórfica que tem origem no calcário e que se apresenta em tonalidades que vão do branco ao preto, percorrendo uma infinidade de combinações de cores intermédias. A sua origem centra-se, por isso, em zonas onde, no passado, existiu vincada actividade vulcânica. Em Portugal, destacamos, por exemplo, o mármore de Estremoz, extraído e explorado desde há muitos séculos no Alentejo e presente em muitos dos nossos monumentos. A pedra mármore é um símbolo de elegância e de sofisticação sendo, não raras as vezes, associada às classes mais altas e a um estilo de decoração mais requintado e até exuberante. No passado, a possibilidade de utilizar este material estava apenas ao alcance de alguns e, por isso, a presença da pedra mármore era notada nos grandes palácios e nas casas burguesas, sendo também uma referência material nas obras de grandes artistas como Michelangelo.

Com o passar dos séculos, a exploração do mármore foi-se tornando mais comum e regular, a comercialização do material foi crescendo e, apesar de ainda representar um custo elevado quando comparado com outros materiais, a sua utilização democratizou-se. Nos dias de hoje, o uso do mármore na construção/decoração é uma realidade e é mais frequente ver este tipo de pedra nas cozinhas, casas de banho e no chão das casas.