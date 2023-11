Modulo gavetas – Arrumação Impecável para Todos os Espaços em 18 imagens

Neste artigo vamos abordar ideias para módulos de gavetas em vários espaços, onde eles são mais necessários, e começamos com um espaço que é o reino da organização por excelência – os closets!

Quem tem a sorte de ter um closet planeado e construído à medida, coisa que nós aconselhamos fortemente, tem com certeza um designer de mobiliário a aconselhá-lo, a ouvir as suas necessidades e a transformá-las em elementos concretos, pelo que de certeza tem os módulos de gavetas ideais para si. Mas muitos conhecem a sensação de chegar a uma casa, que até tem um closet, apenas para perceber que ele é simplesmente um armário com algumas gavetas um quartinho com um sistema de arrumação generalista, que não corresponde às suas necessidades.

Nestes caso, quando mandar fazer um closet à medida não é uma opção imediata, é preciso improvisar com classe. Além disso, mesmo quando temos o que queremos, isso pode não servir para sempre, pois as nossas necessidades e gostos alteram-se com o tempo.

Nestes casos é importante ter a arrumação necessária, mas evite soluções de improviso, como módulos de gaveta em plástico ou desgarrados do estilo, que estraguem totalmente a estética do espaço. Lembre-se de que a harmonia é fundamental na nossa vida e deve ser complementar à arrumação!