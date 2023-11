Drywall: o Que É, Que Tipos Há, Prós e Contras e Aplicações | + 17 imagens

Há três tipos principais de drywall que se dividem por cores: as placas de gesso brancas são as standard (ST), as placas verdes resistentes à humidade (RU) e as placas rosas resistentes ao fogo (RF):

Placa de drywall branca standard (ST): em branco ou em cinza claro, a placa de drywall standard é, como o próprio nome sugere, a mais comum, sendo indicada para um uso geral em áreas secas. São as placas mais usadas em paredes e forros de salas, quartos, escritórios, entre outras divisões.

Placa de drywall verde (RU): para áreas húmidas (casa de banho, cozinha, lavandaria ou outras áreas de serviço), são aconselháveis as placas de drywall verdes (RU), por serem resistentes à humidade. As placas de drywall verdes têm componentes hidrofugantes que protegem a superfície contra respingos e humidade. Convém, no entanto, lembrar que o material não é à prova de água e não pode, por isso, ser utilizado em piscinas ou saunas.

Placa de drywall rosa (RF): com fibra de vidro na sua composição, é mais resistente ao fogo e ao calor. Estas placas são indicadas para ambientes onde haja risco de incêndio, para escadas sem aberturas, para saídas de emergências e outros locais desta natureza.