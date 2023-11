O que Saber sobre Salamandra a Pellets em 10 Questões/10 Respostas

O espaço exato de instalação deve ser escolhido tendo em conta determinadas condições de segurança.

A maioria das salamandras precisa de uma conduta para a saída dos gases de combustão. Se já existir uma chaminé na cozinha ou na sala, poderá aproveitá-la e instalar aí a salamandra. Nunca deve optar por um lugar de passagem ou em que o aparelho possa dificultar o acesso às saídas da habitação.

Por outro lado, é importante respeitar as distâncias de segurança entre a salamandra e eventuais materiais inflamáveis, como é recomendado no manual de instruções do produto (geralmente, 1,20m). Esta distância é inferior quando se trata de paredes não inflamáveis. Quanto à chaminé, deve ser mais alta que a cumeeira pelo menos 40 cm, no caso de um telhado inclinado, e 1,20 m, se o telhado for plano.