Projeto Comercial: Remodelação de uma Ourivesaria

Vamos até aos Açores, hoje?

Então vamos precisamente para a Madalena, na ilha do Pico, mas com a companhia de um gabinete que prezamos imenso, é a Xavier Ávila arquitetos. Já ouviu falar?

Se ainda não, então tem mesmo de ficar a conhecer… Esta é uma empresa sediada na Madalena do Pico, Açores, mas o atelier também serve a região de Lisboa. Por isso, não há desculpas para não solicitar os seus serviços, seja um projeto particular ou comercial. Pois como sabe, os espaços comerciais devem (mesmo!) cuidar da sua aparência, porque acabam por cativar mais clientes, fidelizar os antigos e criar um impacto nas pessoas, dando-lhes a conhecer o seu mood, as suas ambições, transmitindo uma boa energia! Sim, obtemos tudo isso com um bom design de interiores! Por isso, é crucial investir nele, sobretudo se quiser manter uma imagem de marca e fazer frente à concorrência.

Este projeto consiste na remodelação de uma Ourivesaria que já conta com mais de 20 anos de abertura ao público, mas os proprietários sentiram que tinham de tornar o espaço mais contemporâneo, através de linhas simples e uma paleta de cores sóbrias. Para tal, as cores escolhidas para este projeto foram os brancos e os beges, para que o espaço tenha uma base neutra e se possa ir adaptando mais facilmente aos longo dos tempos.

Vamos, sem mais delongas, espreitar este magnífico projeto que é verdadeiramente brilhante!