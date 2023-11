Subarrendamento: o Que Diz a Lei, Que Tipos Há e Quais os Riscos

O subarrendamento de um imóvel comporta alguns riscos, em especial para o arrendatário. Se esta for a sua situação, preste atenção a este ponto do artigo de hoje e pense bem antes de tomar a decisão de avançar para o subarrendamento a terceiros.

Para começar, o contrato de subarrendamento está sob as mesmas regras e obrigações do contrato original, o que implica que, por exemplo, a obrigação do pagamento de renda ao proprietário do imóvel é sempre da responsabilidade do arrendatário e nunca do subarrendatário. Isto significa que a renda tem sempre que ser paga e, se o subarrendatário não cumprir a sua parte, terá que ser o arrendatário a fazê-lo do seu bolso ou a sofrer as consequências e penalizações inerentes a essa falha de compromisso. Para que este tipo de situação não aconteça (caso seja arrendatário), o ideal é que, na hora de celebração do contrato de subarrendamento, peça garantias que o salvaguardem de qualquer possível situação desconfortável (por exemplo, pedido de caução e/ou de fiadores).

Depois, existem os riscos de mau uso do imóvel. Em caso de danos provocados no imóvel, a responsabilidade de responder perante o proprietário será, uma vez mais, do arrendatário e não do subarrendatário. Para que esta situação seja evitada e não saia prejudicado, o ideal é, na altura da celebração do contrato, exigir o pagamento de uma caução que garanta a cobertura de possíveis danos.

No fundo, o que devemos ter presente é que, em última análise a responsabilidade sobre a preservação do imóvel e o pagamento do seu usufruto será sempre do arrendatário pelo que, se for este o seu caso, deve tentar conhecer o melhor possível as pessoas que se candidatam ao subarrendamento e, depois de uma escolha cuidada, exigir as garantias necessárias para evitar ter problemas no futuro.