Vigas de Cimento: Um Guia Sobre Este Elemento Estrutural (Inclui Preços!)

Vamos por partes: as medidas e a posição das vigas são definidas pelo engenheiro que está a cargo da construção. As medidas vão ao encontro do que está determinado no projecto estrutural. Um ponto a reter é que, a menos que tal esteja previsto no projecto estrutural, não devem passar dutos nas vigas, especialmente eletrodutos. Se tal acontecer, a resistência será comprometida e a estrutura pode vir a sofrer danos. As barras de aço das vigas devem ser presas ao aço sobressalente das colunas e as caixilharias, por seu lado, devem estar bem seguras e alinhadas na vertical (aprumadas) e na horizontal (niveladas). Depois de aplicado o cimento, não pode haver vazamentos.

É nesta etapa, e depois de posicionadas as colunas de aço e as caixilharias, que é colocado o cimento (feito na obra em fábrica) que deve ter o aspecto de uma pasta homogénea. Após uma semana, o cimento deverá estar seco, liso (sem furos que deixem ver o aço) e com uma cor homogénea. É depois deste passo estar concluído que se constrói a laje.