8 Conceitos para Remodelar a sua Cozinha Antiga!

Já todos ouvimos falar no famoso conceito less is more , do inglês menos é mais, do célebre Mies Van der Rohe, que procurou criar espaços mais simples e leves. Em termos de cozinha, procura-se abrir a cozinha arcaica, tornando-a integrada à habitação, ganhando espaço útil de modo a economizar material, mão de obra e sobretudo metros quadrados!

Existem realmente várias vantagens, que, na nossa opinião, se sobrepõem às desvantagens. Por exemplo, ganha-se área útil, existe uma maior fluidez pela casa, integram-se espaços (geralmente salas de estar/jantar e cozinha) e poupa-se material e a respetiva mão de obra. Por fim, mas não menos importante, existe uma maior comunicação entre as pessoas, algo que se tem vindo a perder…

Em termos de desvantagens, podemos salientar os cheiros dos cozinhados, mas que pode ser remediado com um bom exaustor e/ou com abertura das janelas. Também a exposição do espaço, por exemplo, quando recebemos visitas e tudo fica à vista. Mas nada que uma boa organização não resolva.