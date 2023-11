Portas de alumínio – Vantagens, Preços e Muito Mais em 15 imagens

As portas de alumínio são muito utilizadas por esse mundo fora, tanto em edifícios privados como comerciais, pela sua durabilidade e resistência. Estas portas reduzem as probabilidades de quebra e de intrusão e, se calhar por isso, são uma escolha preferida em casas modernas, mas nem tudo são rosas no mundo do alumínio… Como todas as outras, estas portas têm vantagens e desvantagens, que agora vamos descobrir. Começamos pelas vantagens!