O Que Saber Sobre a Fiscalização de Obras – 8 respostas

De acordo com a Ordem dos Arquitetos e com base no disposto no nº2 do artigo 16º, da Lei 31/2009, alterada pela Lei nº40/2015 de 1 de junho, não é possível a direção de fiscalização de obras, se o diretor integrar o quadro de pessoal da empresa responsável pela execução de obra. (Fonte: spacelovers)