Mesa Secretária: 29 Opções Para um Escritório Confortável e Funcional

As secretárias com gavetas incorporadas são sempre uma boa escolha. Mesmo que não tenda a acumular muitas coisas no seu escritório, porque o tipo de trabalho que desenvolve não o exige, dá jeito ter onde arrumar material de escritório (e não só) como canetas, lápis, borrachas, blocos de notas, pen drives, carregadores, auscultadores, agenda, e assim por diante. Assim, evita que elas se acumulem sobre a superfície de trabalho e consegue manter o espaço mais organizado, o que, do ponto de vista mental, tem impacto (menos distracções e mais concentração).

Como imaginará, não é difícil encontrar secretárias com gavetas. Nas imagens acima, por exemplo, temos duas secretárias modernas, uma delas com gavetas mais finas e sob o comprido, logo por baixo do tempo, e a segunda com uma fila de gavetas mais altas na lateral. Há, ainda, secretárias que combinam estes dois modos de arrumação (em cima e de lado). Deve escolher aquele que lhe for mais conveniente e ter em conta que a sua cadeira de escritório deve caber.