Conjunto de placa e forno – Tipos, Vantagens e Inspirações em 22 Imagens

Não há cozinha sem fogão ou placa eléctrica, isso está assente! Podemos argumentar que o espaço pode só ter microondas, mas assim dificilmente será chamado de cozinha, porque o fogão é o centro de toda a utilidade de uma cozinha, sendo nele que assenta a base do conceito de preparar e cozinhar alimentos. Mas será que uma verdadeira cozinha estará completa sem um forno?

A dupla placa de fogão e forno é um clássico que se complementa, e todos os cozinheiros (amadores ou profissionais) sabem da sua importância. Como fazer uma bela lasanha sem cozinhar a carne no fogão e colocar a gratinar no forno? Ou um prato de carne assada com batatas fritas só com o fogão?

Quando estamos a planear a nossa cozinha, seja numa casa nova ou numa remodelação deparamo-nos com algumas alternativas e com escolhas a serem feitas, e é sempre importante compilar a informação para optar com segurança.

Hoje na homify falamos do conjunto maravilha de placa e forno , mostrando-lhe os tipos de conjuntos que existem, quais as vantagens de cada um, e quais as diferenças entre este conceito e o de colocar os elementos separados. Além disso temos muitas imagens de bónus para o inspirar. Acompanhe-nos!