Delicado quarto de bebé em 5 imagens de projecto deliciosas

A The Spacealist é um atelier de arquitectura com valência de design de interiores e decoração, que tem a base criativa na sua mentora, a Arquitecta Joana Alverca Barros. É uma empresa versátil, cujos projectos leves e modernos são marcados por um bom gosto incontestável. As suas parcerias estáveis com profissionais de todas as especialidades (projectos de estruturas, electricidade, gás, água e esgotos… ) e com empresas de construção, dá-lhes a possibilidade de desenvolver qualquer tipo de trabalho desde o nascimento de uma ideia inicial até à entrega da obra, com total confiança e sossego. Para além disso, a capacidade tecnológica de gerar imagens tridimensionais do projecto e o desenho de mobiliário exclusivo permitem-lhes criar ambientes únicos e altamente personalizados, exactamente à medida das suas expectativas!

Neste projecto, para além de uma imagem suave, planeada para garantir bons sonos ao bebé, assumiu-se uma vertente prática simultaneamente de presente e de futuro – focada em assegurar o conforto nos primeiros tempos do bebé, mas que também permitisse a adaptação à evolução o seu crescimento.