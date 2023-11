Condomínio Fechado Topo de Gama em Maputo – 11 esboços, 9 edifícios incríveis

Começámos as imagens pelos planos para as moradias T5 e ficámos imediatamente presos da beleza angulosa planeada para a fachada, marcada pela abundância de vidro para total abertura ao exterior e pela presença forte da pedra, mas sobretudo destacada pela forma arrojada dos ângulos. Ficamos com vontade de ver mais sem demora, mas antes de continuarmos a ver tipologia a tipologia, temos uma visão geral da dimensão deste projecto imenso: – é toda uma cidade que nasce em papel, com casas isoladas, casas em banda, edifícios habitacionais, edifícios de serviços, edifícios comerciais para fazer um polo de comér­cio de bairro, edifícios de habitação colectiva, uma piscina, dois lagos e uma alameda arborizada!

O terreno já contava com algumas moradias isoladas cuja tipologia deve agora ser respeitada e integrada na nova imagem colectiva, e para isso os profissionais apostaram numa imagem fluida e conectada entre os diversos lotes, onde apenas as sebes vegetais estabelecem as fronteiras. São essas mesmas divisões vegetais que tornam o conjunto mais coeso e natural.