Familiares com demência: como mantê-los seguros na nossa casa?

A demência é uma das maiores problemáticas no que toca à saúde do nosso tempo. Atinge milhões de pessoas em todo o Mundo e este número está em constante crescimento. Para além das consequências óbvias desta incidência, como o declínio da qualidade de vida e o aumento da dependência, surgem complicações que afectam o quotidiano das famílias, nomeadamente a segurança dos doentes. Mas antes vejamos como a demência actua sobre uma pessoa.

Numa demência leve, facilmente as pessoas se esquecem do sítio onde colocaram as coisas ou assimilar informação transmitida recentemente – podemos rever aqui situações como não saber onde deixaram as chaves de casa ou esquecer-se do recado que acabaram de receber. Num estado intermédio, a demência moderada leva a que os doentes percam a capacidade de viver de forma independente, pois a alteração da memória já passa por não saberem quem são e esquecerem-se rapidamente do que acabaram de fazer (surgem nesta fase situações como deixar o fogão ligado ou perder-se na vizinhança, não sabendo regressar a casa). Por último, num estado mais avançado, a demência provoca a perda total ou praticamente total da memória, não sendo o doente capaz de se reconhecer a si nem a familiares ou amigos.

Posto isto, é-nos mais fácil perceber como é que a segurança dos doentes ficam completamente em risco, principalmente com a evolução da doença. Torna-se então imperativo tratar de preparar o meio em que as pessoas se inserem, com vista a mantê-los seguros dentro da sua própria casa. No artigo de hoje vamos saber mais sobre como tornar uma casa mais segura, através de pequenos detalhes do dia-a-dia que farão toda a diferença!