Moradia Térrea de 170 m² com Piscina – (8 Fotos do Projeto!)

Gosta de casas térreas?

Nós somos completamente apaixonados por casas de um piso, porque têm, de facto, imensas vantagens, sendo que as três principais são:

a redução das distâncias, ou seja, a acessibilidade será melhor.

numa casa de um piso todas ou quase todas as divisões terão acesso ao exterior;

não há escadas! Sabemos que não ficamos eternamente jovens e com imensa flexibilidade, como tal, quando podemos evitar de subir e descer escadas, melhor.

Por isso, se estiver a considerar a construção de uma moradia, deve ponderar todas as possibilidades, sendo esta uma delas. Se optar por uma moradia térrea, saiba que há infinitas formas de desenhar uma casa, já que no desenho são tidas em conta as mais pequenas particularidades do espaço, da envolvência, da finalidade e da pessoa que a quer.

Para um projeto à altura recomendamos sempre um atelier de arquitetura de excelência, como é o caso dos Arquitetos da Linhas Simples. Já tinha ouvido falar destes profissionais? Se ainda não, não sabe o que está a perder… porque criatividade e talento não faltam à equipa da Linhas Simples. A prova está neste incrível projeto de duas moradias térreas geminadas , cada uma com piscina!

A não perder… Acompanhe-nos!