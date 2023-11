Uma sala de sonho com linhas modernas e detalhes luxuosos

A sala de estar é extremamente sofisticada e acolhedora. O conjunto tem um certo ar mid-century que lhe é porventura proporcionado pelas madeiras escuras ou até pelos laivos retro da estrutura das cadeiras que acompanham o sofá. É, de resto, um estilo que está entre as tendências mais fortes para interiores e que se harmoniza na perfeição com o estilo moderno que assegura o conforto e a leveza dos projectos.

Destacamos a parede com um efeito tipo cimento afagado (há tintas que recriam este efeito, mas a ideia também pode ser colocar um papel de parede), mas em castanho, uma cor que não podia combinar melhor com o azul petróleo da parede que se opõe a esta. Repare que uma das almofadas do sofá é azul petróleo, a cor que está mais presente na zona de jantar. Este detalhe é revelador do cuidado e atenção ao detalhe dos designers que, com a adição de uma simples almofada, criaram um elo entre ambas as áreas.

A fechar o conjunto está uma carpete com riscas em tons de preto e cinza. Os quadros com figuras abstratas desenhadas. A iluminação fica por conta de dois candeeiros de tecto modernos com braços direccionáveis.

Quão bonita ficou esta zona de estar? Adorámos!