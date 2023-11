Moradia para venda nas Praias do Sado com excelente espaço exterior!

É a Setúbal que hoje vamos para lhe mostrar uma pequena quinta para venda nas Praias do Sado, uma zona que tem por perto verdadeiras maravilhas naturais como o Parque Natural da Arrábida ou a Comporta. A quinta está à venda na Remax, pelo que se estiver interessado em visitá-la (sem compromisso), deve entrar em contacto com a consultora imobiliária Janine Martins cujos contactos lhe deixaremos no fim deste artigo.

No ramo imobiliário desde 2013, licenciada em Arquitectura, com pós-graduação em Construção Sustentável e formação em Design de Ambientes: assim é a rica formação da consultora que, em 2015, ingressou na Remax onde procura actualizar-se em permanência, frequentando diversas formações no ramo imobiliário. Se estiver a vender um imóvel (ou qualquer outro espaço) ou à procura de um para comprar, não deixe de entregar o processo a alguém que conheça o mercado imobiliário e tenha o know-how necessário para o levar a bom porto. Como explica a agente imobiliária, o processo de venda de um imóvel, embora pareça fácil, é bastante complexo, obedecendo a diversos requisitos inerentes à mediação de que, muitas vezes, um particular nem se apercebe. Assim é. Os meandros do mercado imobiliário devem ser percorridos com apoio profissional.