Moradia de sonho com vista para a Foz do Arelho em 11 imagens do projecto

Neste artigo a palavra de ordem é qualidade ! Qualidade de construção, qualidade nos materiais e acabamentos… Qualidade de vida!

A casa que lhe queremos apresentar resume-se nesta palavra e sintetiza os sonhos de tantos de nós. É uma moradia magnífica, implantada num terreno sobranceiro à Foz do Rio Arelho e à Lagoa de Óbidos, nas Caldas da Rainha, e desfruta de uma vista incomparável. Mas essa localização privilegiada também trouxe algumas condicionantes ao projecto, nomeadamente no que respeita aos materiais exteriores, que ficam extremamente expostos a um clima agressivo, carregado de humidade e de sal.

O projecto foi integralmente realizado pela TERRALAVANDA – UNIPESSOAL, LDA., uma empresa que actua na Costa de Prata e tem um portefólio invejável, que conta com muitas casas de sonho, como a deste artigo. Venha com a homify ver um pouco do projecto, as fotos da construção, as fotos do trabalho entregue e dedique-se a sonhar ou a planear a casa da sua vida com estes profissionais!