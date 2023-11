Orçamentos: 10 Conselhos a ter em conta antes de pedir um!

O orçamento permite ao cliente analisar os preços, para – eventualmente – compará-los com os de outros fornecedores e avaliar a fiabilidade do seu interlocutor.

Tal como compara os preços e as características de um produto, quando está interessado em comprá-lo, deve fazer o mesmo quando vai contratar um serviço de um profissional, por isso, o melhor é pedir mais do que um orçamento. Recomendamos no mínimo dois orçamentos, mas idealmente três, para avaliar e ter a certeza de que os preços praticados andam à volta do mesmo.

Cuidado com preços demasiados baixos (comparativamente aos outros), por mais aliciante que o orçamento possa ser, é importante procurar mais sobre a empresa em questão. Geralmente, consegue obter o feedback de outros clientes nas redes sociais, o que pode ajudar a tomar uma decisão mais assertiva.