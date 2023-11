O Guia Completo para Escolher o Colchão Solteiro + 17 Fotografias!

O tamanho de um colchão pode parecer uma questão banal, mas o conforto do seu sono vai depender do tamanho do novo colchão, pois precisa de se adaptar ao tamanho do seu corpo.

De facto, muitas pessoas não sabem que dormem num colchão que não é do tamanho certo para elas. Mesmo que tenha um colchão de alta qualidade, não dormirá bem se o tamanho não for adequado ao seu tipo de corpo.

O colchão de solteiro tem o tamanho de 90x190 cm e é adequado para todas as faixas etárias, tanto para crianças como adultos.

Para os adultos, o colchão de solteiro tem tamanho suficiente para dormir sozinho, pois permite liberdade de movimentos à noite sem ser prejudicado. Porém, se for alto (acima de 1,80m), prefira comprar um colchão de solteiro com 200cm de comprimento. Um colchão de 90x200 cm será o ideal.

Para as crianças, mas depois de atingirem os 3 anos de idade, podem beneficiar de um colchão de 90x190 cm. Assim, esse colchão já os seguirá por uma boa temporada, porque apesar de crescerem, o colchão tem o tamanho ideal.

