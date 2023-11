Casa com decoração moderna em 17 imagens inspiradoras (com alternativas em projecto)

Como se distingue uma empresa de qualidade na hora de escolher quem vai projectar a nossa casa? Esta não é uma questão de somenos, porque somos nós que vamos habitar os espaços no quotidiano e eles têm de corresponder às nossas necessidade e gostos. Claramente, em fase de execução, as empresas valem pelo rigor nos materiais, acabamentos e entregas atempadas e isto implica uma pesquisa aturada da nossa parte. Mas na fase de projecto, a qualidade distingue-se pela apresentação de planos detalhados através de meios tecnológicos actuais e através da oferta de alternativas, para que nos seja possível visualizar os espaços e determinar quais são as melhores opções para o nosso caso. Uma empresa que nos apresenta renders de qualidade com escolhas viáveis e um estilo ao nosso gosto é meio caminho andado para ficarmos felizes e realizados com o nosso investimento!

O projecto que hoje lhe apresentamos é da autoria da HOUSE TALE, e traz-nos uma casa moderna, com influências Mid Century Modern que de certeza ficará bonita, acolhedora e confortável. Mas além da imagem atraente em todos os espaços projectados, a empresa partilhou também connosco as alternativas apresentadas aos clientes. Assim podemos colocar-nos no lugar deles e imaginar qual das soluções era a melhor para nós e perspectivar as vantagens de uma eventual colaboração desta empresa no nosso próprio projecto! Venha com a homify e comece a fazer planos!