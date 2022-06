Guia das 9 casas de banho de sonho!

Para uma casa de banho zen e um banho dos mais voluptuosos, nada melhor do que uma vista soberba, como aquela do nosso jardim. Antes de projetar a sua casa de banho, tenha em atenção este detalhe, de forma a desfrutar de um belo panorama ao tomar o seu banho. As janelas das casas de banho são então como um quadro. Se for necessário só terá de colocar um filtro, como uma cortina leve e transparente para que ninguém do exterior o veja, e jogo feito!