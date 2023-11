Infiltrações – 8 Coisas que Precisa de Saber para Lidar com o Flagelo e para Acabar com Ele

Para as infiltrações lentas, a resposta normalmente passa por uma intervenção de fundo, passando muitas vezes por uma remodelação total do espaço, como esta a que assistimos nesta imagem. Na imagem anterior vemos uma casa de banho antiga que foi toda remodelada, incluindo as canalizações e os equipamentos, acabando com problemas recorrentes e prevenindo problemas futuros. A imagem acima mostra a mesma casa de banho depois da intervenção da DUALITY PROJETOS, LDA, e ficamos imediatamente com a noção de que, com tanta qualidade de detalhes e acabamentos, os problemas com canalizações são uma sombra no passado.

A reparação de banheiras, bases de duche e torneiras, com aplicação de vedantes e substituição de peças, podem adiar o problema e até resolvê-lo por algum tempo, mas quando as infiltrações são de longa duração, apenas uma boa remodelação responde.