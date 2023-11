Restaurante Angolano com um Design Incrível! (10 Fotos do Projeto)

Também se orgulha, tanto quanto nós, quando vê empresas portuguesas a conquistar o Mundo? Nós ficamos imensamente orgulhosos e, por isso, faz todo o sentido dar-vos a conhecer este projeto realizado por uma equipa de designers portugueses em Angola.

Este projeto realizado a um restaurante angolano teve a assinatura do conceituado Atelier Renata Santos Machado.

Os 20 anos de experiência do Atelier Renata Santos Machado espelham talento, criatividade, savoir-faire… mas o que o distingue mais é mesmo aquela sensibilidade pela área do desenho de interior. Irradiam luz e uma boa energia! Enfim, não há dúvidas que os profissionais do Atelier Renata Santos Machado são artistas e conseguem fazer de uma tela branca, uma verdadeira obra de arte, com assinatura própria! Nenhuma obra é igual e todas se enquadram no seu meio, respeitando toda a envolvência e as pessoas que a integram.