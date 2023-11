Qual é o Preço do Capoto (preço/m2)? 15 Exemplos de Projetos Capoto

Ainda não é conhecido o limite de idade do poliestireno expandido (EPS). Contudo, as propriedades do EPS impõem a sua correcta aplicação para que seja garantido um desempenho adequado ao longo do tempo.

É importante ter em conta a radiação solar direta, bem como outros tipos de radiações ricas em energia que deterioram o EPS, uma vez que alteram a sua estrutura química. Além disso, se somarmos as intempéries, o processo de deterioração pode ser acelerado.

Mas claro que, um material de boa qualidade e uma excelente aplicação profissional fará toda a diferença na durabilidade do capoto do seu imóvel, tanto a curto, como a longo prazo.