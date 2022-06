O misticismo de uma casa com estilo norteamericano

Na procura da sombra, a pérgola que delimita a varanda é a solução ideal para quem se quer esconder do sol. Fazendo ainda parte do volume da casa, esta varanda foi criada através do alinhamento do embasamento, proporcionando deste modo uma extensão do edifício, ainda que muito subtil. Em contacto com o jardim encontram-se os espaços públicos da casa: a sala de estar, zona de refeições e cozinha. Desta forma, enquanto que no inverno é possível observar o jardim e sua piscina por entre os enormes envidraçados, no verão é possível abrir a casa para o jardim, possibilitando deste modo uma continuidade espacial entre interior e exterior.