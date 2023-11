A decoração harmoniosa, leve e alegre de uma suíte e quarto duplo

É pelo quarto duplo que começamos. Trata-se, na verdade, de um quarto de solteiro com duas camas que chama de imediato a atenção pelo papel de parede em verde que enquadra a cama, servindo como pano de fundo para a mesma e dispensando o uso de uma cabeceira de cama tradicional. O papel de parede fala por si , pelo ponto focal que cria no ambiente. A tonalidade escura é arrojada, elegante e extremamente acolhedora. Numa altura em que quase todos os projectos de decoração favorecem os tons claros e neutros, é refrescante ver outras abordagens e ambientes com personalidade e contrastes. A cor é muito importante para criar o ’mood’ de um espaço e foi isso que aqui aconteceu. Fossem as paredes todas em branco e o quarto perderia metade da piada! Porém, e a contrapor o papel de parede, estão as almofadas com um estampado geométrico colorido e os candeeiros amarelos, uma cor mais cálida e luminosa. Estes candeeiros, o candeeiro de tecto e o esquema cromático emprestam ao ambiente um toque algo retro que adoramos!