12 Exemplos de Cozinhas Tendência para 2021

Encetamos o nosso artigo com esta magnífica cozinha moderna e elegante. Não há dúvidas que o conceito de open space permite não só um melhor aproveitamento do espaço, como também obter mais espaço e luminosidade. E como em 2020 e 2021 aprendemos mais a estar com as nossas pessoas, faz todo o sentido ter uma cozinha aberta para reforçar este sentimento de aproximação e ligação, nomeadamente quando um está a cozinhar ou a arrumar a cozinha.

Por outro lado, as cores fortes são outra das grandes tendências para as cozinhas 2021. Temos visto muitas cozinhas pretas, nomeadamente no que toca à cor das bancadas. A associação com armários e backsplash em tons mais claros ou brilhantes, é ideal para qualquer cozinha, pequena ou grande, criando uma atmosfera luxuosa e sofisticada.

Neste caso, foi escolhido um tampo em aglomerado hidrofílico que simula a ardósia, de forma a contrastar com armários claros e um backsplash divertido e inusitado na cor azul marinho.

Sem dúvida que, a escolha do ladrilho poderá fazer toda a diferença. Apesar de formas clássicas, com ladrilhos oblongos sejam ainda populares, a diferença está em como estes são colocados. De efeitos de escada ou em espinha, a arranjos lineares simples, os padrões serão – e têm sido – a maior tendência no que toca à parede backsplash.

Ter uma cozinha individualizada ou de design, mais simples ou mais complexa, feita por medida e de acordo com o nosso sonho é, sem dúvida a grande tendência. Nelas não podemos descurar a tecnologia mais recente, de forma a tornar a cozinha mais eficiente, mais conectada e ainda mais divertida!