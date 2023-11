Tipos de telhados e coberturas inspiradores em 16 imagens

Um telhado numa casa é como um penteado numa cabeça: – se não estiver bem feito, se estiver mal cuidado ou se não for o adequado vai ficar realmente mal e torná-la muito mais feia!

Mas escolher um telhado ou outra cobertura para nossa casa vai muito além da estética. É sobretudo uma questão de segurança, conforto interior e durabilidade da própria estrutura, uma vez que a cobertura, seja de telha ou de outro material, tem como função primordial afastar a água da chuva das paredes e do interior da habitação.

Então, uma das primeiras questões que se colocam a quem vai construir casa é: com ou sem telhado à vista? A resposta a esta questão é muitas vezes ditada pelas condições climatéricas, mas se essa não for uma questão primordial, resta a questão estética, e ela vai influenciar todo o estilo da construção. Se optar por uma casa com telhado à vista abre-se todo um mundo de hipóteses à sua frente. Que tipo de telha escolher? Com ou sem beiral? São algumas das questões a que deve responder e são muito importantes, ao nível orçamental e funcional, pelo que é fundamental confiar no seu arquitecto para tomar as opções mais eficazes. Mas conhecer opções e materiais nunca é demais, por isso hoje a homify traz-lhe 10 inspirações acompanhadas pelas respectivas informações sobre o tipo de telhado, a estética e os materiais de execução, e 6 imagens de bónus para mais inspiração. Venha escolher o telhado da sua casa (nova ou usada)!