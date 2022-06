Os segredos de uma casa em tons de vermelho

Antes de lhe revelar-mos os segredos do interior, é pelo exterior que iremos começar o nosso tour. De facto esta fachada esconde claramente todos os segredos do interior já que se trata de uma fachada extremamente simples. Com embasamento em pedra e mosaicos cerâmicos a delimitar a zona de entrada e a unificar os vãos, surge com uma métrica bastante delineada.

Aqui as árvores plantadas assumem um papel com bastante importância! Se por um lado protegem a casa dos maiores raios solares (aqueles 40ºC que só o alentejano conhece), por outro lado, criam privacidade na casa, especialmente no piso de cima, onde se localizam os quartos.